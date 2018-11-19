Подрядчика, реконструирующего Алое поле, ждут штрафные санкции (ФОТО, ВИДЕО)

Администрация Центрального района Челябинска намерена предъявить претензии подрядчику, занимающемуся реконструкцией парка на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы в парке, запланированные на текущий год практически завершены. Не установлены лишь малые архитектурные формы и детские площадки. В этом и состоит суть претензии. Подрядчик утверждает, что подвели поставщики, но к концу ноября все будет завершено. Администрация района настаивает: сроки сорваны, поэтому будут применены штрафные санкции.

Других претензий к подрядчику нет. Между тем, горожане недовольны ходом реконструкции. Челябинцы возмущаются: в парке стало меньше деревьев, там, где раньше была трава и узкие тропинки, теперь широкие дорожки из тротуарной плитки, а часть деревьев и вовсе закатали в бетон.

Деревья и правда убрали, признает глава Центрального района Виктор Ереклинцев: «Три засохших – остальные не трогали. Что же касается дорожек, то мы воспользовались правилами современной урбанистики и проложили дорожки там, где люди реально ходят. Никакой травы на этих тропинках не росло, после любого дождя они превращались в грязное месиво. Теперь это удобные, чистые дорожки».

Виктор Ереклинцев: «Реконструкция проведена по всем правилам»

Самая серьезная претензия горожан – деревья, закатанные в бетон: челябинцы опасаются, что они просто погибнут. По словам чиновников, залитые бетоном площадки, – это основания под детские городки – их будет 3 для разного возраста, скоро на них смонтируют оборудование, а в следующем году уложат безопасное для детей покрытие.

Деревьям же, уверяет Виктор Ереклинцев, ничего не угрожает

Реконструкция парка продолжится в следующем году: все свободное от плитки и бетона пространство обещают засеять травой, установить скамейки, урны и парковые скульптуры, подсадить кустарники и, наконец, открыть в парке туалет.

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