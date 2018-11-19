российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 ноября 2018, 18:09 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Подрядчика, реконструирующего Алое поле, ждут штрафные санкции (ФОТО, ВИДЕО)

Администрация Центрального района Челябинска намерена предъявить претензии подрядчику, занимающемуся реконструкцией парка на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы в парке, запланированные на текущий год практически завершены. Не установлены лишь малые архитектурные формы и детские площадки. В этом и состоит суть претензии. Подрядчик утверждает, что подвели поставщики, но к концу ноября все будет завершено. Администрация района настаивает: сроки сорваны, поэтому будут применены штрафные санкции.

Других претензий к подрядчику нет. Между тем, горожане недовольны ходом реконструкции. Челябинцы возмущаются: в парке стало меньше деревьев, там, где раньше была трава и узкие тропинки, теперь широкие дорожки из тротуарной плитки, а часть деревьев и вовсе закатали в бетон.

Деревья и правда убрали, признает глава Центрального района Виктор Ереклинцев: «Три засохших – остальные не трогали. Что же касается дорожек, то мы воспользовались правилами современной урбанистики и проложили дорожки там, где люди реально ходят. Никакой травы на этих тропинках не росло, после любого дождя они превращались в грязное месиво. Теперь это удобные, чистые дорожки».

Виктор Ереклинцев: «Реконструкция проведена по всем правилам»

Самая серьезная претензия горожан – деревья, закатанные в бетон: челябинцы опасаются, что они просто погибнут. По словам чиновников, залитые бетоном площадки, – это основания под детские городки – их будет 3 для разного возраста, скоро на них смонтируют оборудование, а в следующем году уложат безопасное для детей покрытие.

Деревьям же, уверяет Виктор Ереклинцев, ничего не угрожает

Реконструкция парка продолжится в следующем году: все свободное от плитки и бетона пространство обещают засеять травой, установить скамейки, урны и парковые скульптуры, подсадить кустарники и, наконец, открыть в парке туалет.

Алое поле в апреле 2018

Алое поле в нобяре 2018

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 19.11.18

Будет сидеть: экс-глава Миасса не смог выйти из-под стражи. / С экс-главы уральского района требуют 10 миллионов, украденные при покупке здания для детсада. / В Челябинске продлили режим «черного неба». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров