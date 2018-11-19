Дочь южноуральского депутата пыталась устроить теракт в Чечне

Террористка, устроившая взрыв на КПП в Чечне, могла увлечься радикальным исламом в южноуральской мечети.

Как стало известно ранее, 25-летняя женщина привела в действие взрывное устройство рядом с КПП в Старопромысловском районе Грозного после того, как полицейские попытались ее остановить. Сама она погибла на месте. Больше никто не пострадал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хотя приехала в Чечню женщина из Дагестана, она долгое время прожила в Челябинской области. Ее семья приехала в одно из сел Южного Урала из Адыгеи, когда она еще училась в школе. Здесь у девочки родилась сестра. Однако через какое-то время отец девочек исчез, и мать – учитель – воспитывала детей одна.

Вплоть до старших классов девушка достаточно успешно училась, занималась спортом, принимала активное участие в общественной жизни. Параллельно интересовалась религией.

Возможно, серьезное влияние на нее оказал молодой имам, присланный для строительства мечети в соседней деревне. Молодой человек организовал занятия для девушек и обещал отвезти их на Ближний Восток. Встревоженные жители пожаловались в областное управление мусульман, имама заменили. Но, видимо, его проповеди не прошли бесследно: в школу некоторые из его учениц начали ходить в хиджабах.

В школе подобное поведение восприняли настороженно. После серьезного разговора с директором и матерью будущая террористка сбежала из дома. Какое-то время она жила в Магнитогорске, потом уехала в Дагестан, где вышла замуж.

Ее родственники остались в Челябинской области. Ее мать сейчас является депутатом одного из сельских поселений, продолжает работать в школе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.11.18

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