Южноуральские полицейские за 10 дней конфисковали 20 тысяч литров паленого алкоголя

Сотрудники полиции Челябинской области изъяли из незаконного оборота около двадцати тысяч литров алкогольных и спиртосодержащих напитков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в течение десяти дней полицейскими на территории региона проведено более 2 тысяч 700 проверочных мероприятий, по результатам которых выявлено 259 административных правонарушений и 42 преступления, связанных с нелегальным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, в продуктовых магазинах Златоуста оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского ОМВД установили факты реализации спиртосодержащей непищевой жидкости, продажа которой запрещена. Возбуждено административное производство по статье 14.17.1 КоАП (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

Другие нарушители привлечены к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена и нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел области из незаконного оборота изъято около 20 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также более 12 тысяч акцизных марок с признаками подделки. Возбуждены уголовные дела.

В Сатке оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области пресечена незаконная деятельность двух местных жителей, организовавших производство и розлив контрафактных спиртных напитков известных брендов. У подозреваемых полицейские изъяли почти 4 тысячи бутылок готовой продукции. Еще порядка 9 тысяч единиц нелегального алкоголя сотрудники полиции изъяли из оборота у предпринимателей на территории оптово-розничного рынка в Челябинске. Общая сумма установленного ущерба по уголовным и административным делам составила около 6 миллионов рублей.

«Сотрудники полиции информируют граждан, что законодательством регламентированы розничные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Для готовой продукции емкостью 0,5 литра установлена минимальная цена 205 рублей на водку, 293 рубля – на виски и бренди и 371 рубль – на коньяк», – напомнили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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