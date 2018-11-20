Челябинских маршрутчиков признали виновными в сговоре

Антимонопольщики признали сговор 24 перевозчиков Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, комиссия антимонопольного ведомства признала 24 хозяйствующих субъекта, осуществляющих перевозки пассажиров на маршрутных такси в Челябинске, нарушившими закон о защите конкуренции.

«Челябинское УФАС России установило, что перевозчики заключили и реализовали соглашение, которое привело к установлению цены на маршрутах Челябинска в размере 25 рублей и повышению стоимости проезда на одну и ту же величину (с 23 рублей до 25 рублей). При этом у всех хозсубъектов, за исключением ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие», отсутствовали свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам», – рассказали в антимонопольной службе.

Производство в отношении ООО «Общественный городской транспорт» прекращено в связи с отсутствием информации, подтверждающей его участие в сговоре.

Нарушителями признаны ООО «Такси-Сервис», ООО «Такси-Сервис Ком», «Копейское маршрутное такси», ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-Авто», ООО «Урал-Дом», ООО «Сервис-Транс», ООО «Автолайн», ИП Осинский, ООО «Кумир-Автолайн 2», ООО «Автобан», ООО «Автотранспортное предприятие 2», ООО «Автолига», ООО «Первая Гильдия+», ООО «Гранд», ООО «Кумир-Автолайн», ИП Деменюк, ООО Предприятие «Эдельвейс», ООО «Челябинское такси», ООО «ЧелябАвтобус», ООО «Консул», ООО «АвтоЛуч», ИП Темникова и ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие».

В отношении хозяйствующих субъектов будут возбуждены административные дела. Согласно статье 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ картелем, либо участие в нем – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц – от трех сотых до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 100 тысяч рублей.

Челябинское УФАС России также рассматривает аналогичное дело в отношении ИП Карповой, ИП Мамакурбановой, ООО «Тодес», ООО «ОВВИ-Авто» и ИП Мухгалимова, которое было выделено в отдельное производство в связи с необходимостью получения дополнительной информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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