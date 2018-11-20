Южноуралец убил жену в цветочном магазине

В одном из цветочных магазинов Озерска обнаружили трупы мужчины и женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 ноября озерчанин встретил бывшую супругу в павильоне, торгующем цветами. Он предложил возобновить отношения, но женщина отказалась. Тогда отвергнутый мужчина выстрелили в даму сердца из обреза. После этого прозвучал еще один выстрел.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 20.11.18

Челябинских маршрутчиков признали виновными в сговоре. / Скольжение к развилке. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Южноуральские полицейские за 10 дней конфисковали 20 тысяч литров паленого алкоголя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»