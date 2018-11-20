Житель Екатеринбурга «заминировал» челябинский салон связи

Житель Екатеринбурга решил подшутить над оператором сотовой связи, работающим в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 19 на 20 ноября: в единую диспетчерскую службу города поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в офисе компании «Теле2» на улице Витебской.

Здание было проверено сотрудниками оперативных служб, ничего взрывоопасного не обнаружено. Зато установлен владелец телефона, с которого поступил звонок. Теперь жителю Екатеринбурга придется объясняться со следователями.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.11.18

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