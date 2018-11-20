Руководство ЧелГУ собиралось выбросить на улицу инвалида-ветерана труда

Лишь после внушения прокуратуры руководство ЧелГУ решило не выселять из общежития 80-летнюю пенсионерку-ветерана труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокуратурой области пресечена попытка выселения Челябинским государственным университетом 80-летнего ветерана труда, инвалида 2 группы из комнаты в общежитии, предоставленной ей в связи с трудовыми отношениями.

«Учебным заведением не учтены положения жилищного законодательства, согласно которым не могут быть выселены из жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений, в том числе, пенсионеры по старости, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», – отметили в надзорном ведомстве.

Несмотря на признание ее нуждающейся в жилом помещении с 2000 года, университет подал в суд иск с требованием выселить женщину.

Лишь после того, как заместитель прокурора области объявил предостережение ректору Челябинского государственного университета Диане Циринг, исковое заявление было отозвано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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