УФАС: Горсад имени Пушкина «отжал» у мэрии Кировку

Антимонопольщики обвинили муниципальное учреждение в захвате одного из лакомых кусков в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство проверяет действия управления культуры мэрии Челябинска на соблюдение антимонопольного законодательства.

Как ранее отмечали в антимонопольном ведомстве, именно городское управление культуры утвердило устав МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина», в который входят виды деятельности, не относящиеся к сфере культуры (например, уборка территории, организация автопарковок, информационно-рекламная деятельность).

При этом согласно действующему законодательству создание автономных учреждений возможно только в определенных федеральным законом сферах деятельности (в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта и др.).

В результате МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина» предоставлен культурно-досуговый центр «Кировка» (пешеходная улица «Кировка») и соответствующий земельный участок в бессрочное пользование. «Фактически на данной территории учреждение организовало размещение хозяйствующими субъектами нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и автомобильных парковок, то есть не использовало его для осуществления деятельности в сфере культуры», – отмечают в антимонопольной службе.

Сейчас антимонопольный орган проверяет законность предоставления учреждением возможности использования земельного участка хозяйствующим субъектам. Например, все нестационарные торговые объекты, размещенные на земельных участках, должны быть включены в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Челябинска. По предварительной информации, расположенные на Кировке НТО в соответствующую схему не включены.

Кроме того, Челябинское УФАС России изучает порядок отбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данной территории, основания размещения объектов на одной из самых привлекательных для бизнеса улиц Челябинска.

«Уставом МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина» наделено функциями органа местного самоуправления по сдаче имущества в аренду, организации массовых и культурных мероприятий, а также организации иных видов деятельности. Челябинское УФАС России усматривает в действиях управления культуры признаки нарушения закона о защите конкуренции, запрещающего наделение муниципального автономного учреждения функциями органа местного самоуправления», – заявили антимонопольщики.

По мнению ведомства, пешеходная зона должна содержаться за счет средств бюджета – в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе. В свою очередь, размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и парковок на Кировке возможно исключительно в порядке, установленном федеральным законодательством и муниципальными актами города.

«Необходимо отметить, что в результате передачи указанной территории в пользование муниципальному учреждению полученные средства поступают не в бюджет города, а МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина», которое вправе распоряжаться ими по своему усмотрению», – рассказали в региональном УФАС.

Ранее Челябинское УФАС России выдавало управлению предупреждение об устранении выявленных признаков нарушения антимонопольного законодательства, которое не было исполнено.

Рассмотрение дела назначено на 30 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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