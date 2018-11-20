«Прелесть, как живут на наши деньги…» Челябинцы оценили работу Минэкологии в соцсетях

Челябинцы оценили, насколько эффективно чиновники отрабатывают обращения, получаемые через соцсети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активист общественного движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко решил проверить, как работает аккаунт министерства экологии Челябинской области в соцсетях. И отправил на страницу ведомства в сети «ВКонтакте» видео, на котором озеро Смолино покрыто какой-то сажей. 19 ноября ему пришел ответ:

«Читаю, перечитываю и думаю, до чего же удобно быть чиновником, – комментирует Андрей Костенко. – Вот есть проблема – в Челябинске грязный воздух. Грязный до такой степени, что есть даже физическое подтверждение загрязнения. Сыплется на наши головы этой грязи несчётные тонны, а чиновник бессилен, не может определить конкретного загрязнителя. И по этой вывихнутой логики, вроде бы как и не нужно ничего предпринимать. То есть желания бороться за чистоту воздуха вообще, а не по конкретному загрязнителю, нет совсем. Не могут определить...

Здоровый чиновник как бы поступил? Да проще простого! Как жахнул бы проверками по всем предполагаемым загрязнителям! Да что бы участвовали и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, и прокуратура, и все, все, все... Но челябинский чиновник говорит: мол, ничем помочь не могу, никак не определю откуда, такие выбросы. Мне кажется, что это очень хорошая работа, вроде бы и обязанности есть, за выполнение которых зарплату платят, а по сути можно особо и не суетиться…

В городе ужас, поэтому надо срочно всех проверять, что бы как-то приводить ситуацию в норму. Повод для проверок просто замечательный. Но они почему-то заранее уверены, что не смогут найти загрязнителей».

«Можно ведь ничего не делать и получать при этом зарплату», – комментируют челябинцы эту ситуацию. «Т.е. что такое химия, пробы и анализы, они не знают. Перечня выбросов предприятий не имеют. Отвечают не специалисты, а журналисты (пресс-служба). Дааааа. Прелесть, как живут на наши деньги».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 20.11.18

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