В южноуральской школе зафиксировали двойное превышение содержания радиоактивного газа

В связи с превышением уровня радона приостановлены занятия в школьном спортивном зале в одном из образовательных учреждений Златоуста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Златоусте судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность в помещении спортивного зала МАОУ СОШ №18.

Такое решение принял Златоустовский городской суд, рассмотрев протокол об административном правонарушении, выявленном инспекторами Роспотребнадзора. В ходе проверки было выявлено превышение уровня радона: по нормам содержание в воздухе этого химического элемента не должно достигать 200 беккерелей на кубический метр, по факту показатель был превышен в два раза и составлял 400 беккерелей на кубический метр.

Законный представитель школы согласился с предъявленными обвинениями, сообщил, что в настоящее время зал закрыт, принимаются меры для устранения нарушений путем его проветривания, издан приказ о запрете занятий в помещении. Инспектор Роспотребнадзора пояснил, что еще в марте 2017 года в адрес школы направлялось информационное письмо с предложением принять меры к устранению нарушений, в частности, уложить бетонную подушку под полом и установить принудительную механическую вентиляцию. Но меры приняты не были.

Выслушав позиции школы и надзорного органа, суд пришел к выводу о виновности образовательного учреждения в создании опасности здоровью учащихся и персонала и невозможности проводить занятия в спортивном зале. МАОУ СОШ №18 было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток. Срок приостановления исчислять с 12 ноября 2018 года.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Златоусту и Кусинскому району вечером 16 ноября. 19 ноября пристав ознакомил руководство с постановлением о возбуждении исполнительного производства, убедился в том, что занятия в спортзале не ведутся. Пломбы на дверь не наносились, поскольку там ведется проветривание.

Директор школы предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда и нарушение требований судебного пристава. Контроль исполнения административного приостановления будет вестись в течение всего срока, назначенного судом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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