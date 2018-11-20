Евгений Тефтелев прощается, но не уходит

Евгений Тефтелев больше не мэр Челябинска, но из города и власти не уходит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Челябинской городской Думы единогласно приняли отставку главы города Евгения Тефтелева.

Скорее всего, уже завтра, 21 ноября, экс-мэр займет должности заместителя губернатора Челябинской области. В новой должности он будет курировать работу регионального министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора.

Временно исполнять обязанности главы Челябинска будет Владимир Елистратов, занимавший до этого должность вице-мэра.

Напомним, в конце минувшей недели губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил, что пригласил Евгения Тефтелева на работу в правительство региона. Эксперты связывают это с желанием снизить негативное отношение челябинцев к «магнитогорской команде» накануне выборов 2019 года: за четыре года управления Челябинском г-н Тефтелев снискал славу худшего руководителя в истории города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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