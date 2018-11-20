Банда подростков, ограбившая салон связи на миллион, предстанет перед судом

В Челябинске будут судить четырех подростков, ограбивших салон сотовой связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении четырех подростков в возрасте от 15 до 18 лет, обвиняемых в совершении разбоя.

Следствием установлено, что ночью 21 августа молодые люди ворвались в помещение салона сотовой связи, расположенное в Калининском районе областного центра, где избив сторожа, похитили сотовые телефоны и планшеты на сумму более 960 тысяч рублей.

Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению. Похищенное имущество изъято у задержанных.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.11.18

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