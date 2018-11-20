В Челябинске два дня горела закрытая свалка

Скандально известная Челябинская свалка напомнила о себе через два месяца после закрытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание на Челябинской свалке началось вчера, 19 ноября.

В МЧС охарактеризовали инцидент как «загорание твердых бытовых отходов на территории нефункционирующей городской свалки», оценив площадь тления составляет в 200 квадратных метров. Позднее площадь увеличилась до 240 «квадратов».

Для контроля над пожаром ГУ МЧС по Челябинской области использовало беспилотную авиацию. Кроме того, для проведения замеров ПДК вредных примесей в воздухе применялась передвижная лаборатория СПСЧ, автомобиль «Аналитик-Р». Превышение ПДК зафиксировано не было.

Продолжилось тление и сегодня. После того, как технике удалось пробить дорогу к месту тления мусора, на территорию загорания уложили 800 тонн грунта.

Напомним, городская свалка была закрыта 11 сентября этого года, что спровоцировало мусорный коллапс. На минувшей неделе полигон посетил министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, поддержавший свалки. Однако в городе и области с этим согласны далеко не все.

Челябинск, Виктор Елисеев

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