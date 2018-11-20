Комитет без самоуправления: в Курчатовском районе жители восстали против бесполезной инициативы депутатов

Жители Курчатовского района выступили против создания неработоспособного КТОСа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Курчатовского райсовета решили продавить инициативу по созданию нового комитета территориального общественного самоуправления (КТОС). Жители территорий, которые должны были бы этим комитетом «самоуправляться», выступили категорически против.

Главная претензия – КТОС в границах, которые понравились районным депутатам, будет совершенно бесполезен для горожан. Предполагается, что он объединит микрорайон «Парковый» и ЖК «Александровский» – территория, слишком большая для эффективной работы самоуправления. К тому же проблемы у жителей «Паркового» и «Александровского» слишком разные.

Объединяет эти территории лишь одно: обе они входят в один избирательный округ за номером 23. Этим-то инициатива и понравилась депутатам Курчатовского райсовета. Представителям «Паркового», ранее выходившим с собственной инициативой по созданию КТОСа – в границах микрорайона, так в совете и объяснили: мол, КТОС должен помогать депутатам. Хотя на самом деле все должно быть с точностью наоборот: это депутаты должны помогать КТОСам решать проблемы жителей территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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