В челябинской колонии умер младенец, еще шестеро госпитализированы

В челябинской колонии из-за вспышки вирусной инфекции погиб младенец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной гибели трехмесячного ребенка заключенной женской исправительной колонии №5 в Челябинске, предположительно, стал ротавирус.

Младенец скончался 14 ноября от интоксикации и обезвоживания. В настоящее время врачи пытаются справиться с продолжающейся вспышкой инфекции.

Госпитализировано с аналогичными симптомами еще шесть детей. Они переведены в городскую больницу. Три младенца в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.11.18

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