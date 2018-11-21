Подозревают поджог: в Челябинске продолжают тушить свалку

В Челябинске до сих пор не могут потушить городскую свалку.

Как уже сообщал «Новый День», возгорание началось 19 ноября. В МЧС охарактеризовали инцидент как «загорание твердых бытовых отходов на территории нефункционирующей городской свалки», оценив площадь тления составляет в 200 квадратных метров. Позднее площадь увеличилась до 240 «квадратов». Для того, чтобы справиться с огнем, использовали около 200 тонн воды и 2 тысяч тонн грунта. На сегодняшний день почти все очаги потушены, но один участок все еще тлеет. Его продолжают отсыпать грунтом.

По мнению сотрудников министерства экологии Челябинской области, причиной возгорания стал поджог: огонь начал разрастаться сразу с двух сторон и на большой площади.

Челябинск, Павел Зварзин

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