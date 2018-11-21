В Миассе под предлогом борьбы с наркотиками кошмарили подростков

В Миассе четверо местных жителей вымогали у подростков деньги под видом борьбы с распространением наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, соучастники совершили нападение на двух несовершеннолетних, якобы причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Сначала они напали на подростка 2001 года рождения, затащили его в автомобиль, увезли в лес, где, угрожая ножом, забрали у парня все, что у него было, и потребовали организовать встречу с его приятелем 2000 года рождения.

Второго парня вывезли в безлюдное место, одели на голову пакет и, угрожая кирпичом, потребовали отдать им 200 тысяч рублей.

В суде обвиняемые заявили, что в их действиях не было корыстного мотива, они лишь хотели пресечь незаконный оборот наркотических средств на территории Миасса.

Однако суд признал их виновными в разбое и вымогательстве и назначил наказание от 6 до 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего и особого режима.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 21.11.18

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