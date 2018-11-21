В Челябинской области решили пока не запрещать акции протеста под окнами чиновников

Законодательное собрание Челябинской области отказывается от законопроекта, запрещающего проведение акций протеста под окнами у депутатов и чиновников.

Как уже сообщал «Новый День», проект, инициированный Челябинской городской Думой и рассмотренный Законодательным собранием 25 октября, предусматривает запрет на проведение публичных мероприятий ближе, чем в 50 метрах от зданий органов власти, вокзалов (включая аэропорт), религиозных зданий и культурных сооружений.

Это означает, что общественность лишают практически всех возможных для проведения мероприятий площадок, включая Театральную площадь (рядом мэрия), Кировку (на ней стоит Законодательное собрание) и даже площадь Революции (на которой расположен Молодежный театр), где сами власти любят устраивать массовые гуляния и всевозможные концерты. Это касается и сквера возле ДК Колющенко, в котором челябинцам, не довольным ситуацией в городе и стране, все реже позволяют проводить акции протеста.

Челябинские активисты начали сбор подписей под обращением к председателю ЗСЧО Владимиру Мякушу с требованием отклонить законопроект, а также заявили о намерении провести в городах области единый день защиты права на свободу собраний. Если мнение общественности депутаты проигнорируют, горожане намерены обратиться в суд, так как новый закон нарушает Конституцию, регламентирующую право граждан Российской Федерации собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикеты. Сегодня стало известно, что городская Дума предложила вернуть проект на этап первого чтения: «для изучения общественного мнения, анализа опыта других субъектов Федерации, дополнительной проработки положений законопроекта», – уточнили в пресс-службе ЗСЧО и добавили: проект планируется отклонить и вернуть в городскую Думу.

Челябинск, Светлана Намская

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