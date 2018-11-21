Полпредство торопит Челябинск с выборами нового мэра

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов потребовал ускорить процесс выборов главы Челябинска. Вопрос обсуждался сегодня на заседании совета руководителей законодательных органов власти округа.

Как уже сообщал «Новый День», об отставке мэра Челябинска Евгения Тефтелева было объявлено на прошлой неделе: его пригласили на работу в правительство региона. Эксперты связывают это с желанием снизить негативное отношение челябинцев к «магнитогорской команде» накануне выборов 2019 года: за четыре года управления Челябинском г-н Тефтелев снискал славу худшего руководителя в истории города. 20 ноября приняла отставку Тефтелева. С сегодняшнего дня обязанности главы города исполняет Владимир Елистратов.

Прежний мэр оставил ему в наследство ряд серьезных проблем. Одну из них и озвучил сегодня полпред:

«Проблемы в последнее время звучали по мусору, они вызывали большой общественный резонанс, – отметил Николай Цуканов. – Насколько я понимаю, сроки конкурса по выбору мэра определены до мая. Это вызывает обеспокоенность. Возможно ли оставлять город до мая без мэра в отопительный сезон, в зимний период. Как это скажется на качестве оказания услуг?»

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш заверил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос с губернатором Борисом Дубровским, тем более, что претенденты на мэрское кресло уже есть. В этом списке, как оказалось, нет исполняющего обязанности главы города Елистратова – с ним на эту тему никто не разговаривал, признал Мякуш. Но после того, как полпред проявил интерес к персоне и.о., спикер ЗСЧО заверил, что и у Елистратова есть шанс участвовать в конкурсе, но отметил, что у вице-мэра мало политического опыта.

«Вы пытались приказом губернатора справиться с проблемой – я имею в виду мусорный коллапс. А если мы сейчас оставим город с исполняющим обязанности, который не в полной мере сможет принимать решения… Я всё-таки просил бы пересмотреть сроки», – подчеркнул Николай Цуканов.

Челябинск, Светлана Намская

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