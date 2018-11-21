Южноуральский чиновник получил второй срок за аварийные квартиры для сирот

Бывший южноуральский чиновник получил второй срок за аварийные квартиры для детей-сирот.

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района без проведения необходимого осмотра объекта недвижимости принял в муниципальную собственность частный жилой дом, расположенный в селе Кунашак, не соответствующий требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Впоследствии из средств бюджета за недвижимость было выплачено 878 тысяч 130 рублей, а дом был передан нуждающимся по программе предоставления жилья детям-сиротам – бывшим воспитанникам детских домов.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что стены строения находятся в аварийном состоянии. В доме отсутствовали ванна, туалет, канализация, водоснабжение, ограждения здания, межкомнатные двери, тамбур.

В ходе следствия чиновник полностью признал вину в совершении преступления. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в муниципальных и государственных органах в течение 2 лет.

Однако позже выяснилось, что в декабре 2014 и в августе 2015 года чиновник приобрел для детей-сирот еще 4 квартиры в одном из многоквартирных домов в селе Кунашак, заплатив за них из бюджета 3 млн рублей. При этом экспертиза приобретаемого жилья не проводилась. Более того, оказалось, что помещения были куплены у родной сестры чиновника и опять же оказались непригодными для проживания.

На этот раз чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением на 2 года возможности работать в госорганах, сообщили в прокуратуре Челябинской области. .

Челябинск, Павел Зварзин

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