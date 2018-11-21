российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 ноября 2018, 19:02 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Южноуральский чиновник получил второй срок за аварийные квартиры для сирот

Бывший южноуральский чиновник получил второй срок за аварийные квартиры для детей-сирот.

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района без проведения необходимого осмотра объекта недвижимости принял в муниципальную собственность частный жилой дом, расположенный в селе Кунашак, не соответствующий требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Впоследствии из средств бюджета за недвижимость было выплачено 878 тысяч 130 рублей, а дом был передан нуждающимся по программе предоставления жилья детям-сиротам – бывшим воспитанникам детских домов.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что стены строения находятся в аварийном состоянии. В доме отсутствовали ванна, туалет, канализация, водоснабжение, ограждения здания, межкомнатные двери, тамбур.

В ходе следствия чиновник полностью признал вину в совершении преступления. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в муниципальных и государственных органах в течение 2 лет.

Однако позже выяснилось, что в декабре 2014 и в августе 2015 года чиновник приобрел для детей-сирот еще 4 квартиры в одном из многоквартирных домов в селе Кунашак, заплатив за них из бюджета 3 млн рублей. При этом экспертиза приобретаемого жилья не проводилась. Более того, оказалось, что помещения были куплены у родной сестры чиновника и опять же оказались непригодными для проживания.

На этот раз чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением на 2 года возможности работать в госорганах, сообщили в прокуратуре Челябинской области. .

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.11.18

Полпредство торопит Челябинск с выборами нового мэра. / 8 минут страха: текущей осенью Катав-Ивановск трясло более 50 раз. / В Челябинской области решили пока не запрещать акции протеста под окнами чиновников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров