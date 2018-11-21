Последний суп цивилизации: южноуральские археологи нашли прощальный «подарок» предков (ФОТО)

Южноуральские археологи обнаружили «кастрюлю», возможно, последнего супа жителей поселения Левобережное. Об этом рассказал научный сотрудник заповедника «Аркаим» Федор Петров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселение Левобережное было основано около четырех тысяч лет назад, на закате синташтинской культуры, известной также как «страна городов», хотя сами археологи считают это название некорректным. В дальнейшем здесь жили представители других археологических культур – петровской, алакульской, срубной, федоровской, чераскульской, межовской. В целом, протогород был обитаем на протяжении тысячи лет.

Пока археологи изучают ближайшие горизонты, относящиеся к последнему этапу жизни обитателей поселения. Но уже сейчас они могут похвастаться необычными открытиями.

Так, в нынешнем году на территории одного из домостроений они обнаружили разбитый горшок. Казалось бы, что такого в подобной находке. В конце концов, семейные отношения никогда не были гладкими и, возможно, разбитый горшок (а разбиться так он мог лишь в результате сильного удара, уверяют археологи) стал следствием обычной супружеской ссоры.

Но, скорее всего, дело обстояло иначе, предполагают ученые.

Фото Федора Петрова

«Самой интересной находкой оказался глиняный горшок конца второго – начала первого тысячелетия до нашей эры, – рассказал Федор Петров. – Он лежит на краю жилища. Видно, что он упал. Причем с усилием упал: разлетелись его осколки по раскопу. И при разборе в нем нашли кости. То есть там была сварена какая-то мясная похлебка. И, вот, этот горшок разбился, и больше это жилище не функционировало. То есть, можно сказать, это был последний суп, сваренный в этом поселении».

В итоге, картина обрела более трагические тона, нежели последствия бытовой ссоры. Возможно, хозяева изучаемого жилища были изгнаны агрессивными чужаками. А, быть может, погибли в ходе противостояния с пришельцами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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