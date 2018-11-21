Центральный парк Челябинска собираются отдать в частные руки

Администрация Челябинска намерена отдать в концессию парк культуры и отдыха имени Гагарина. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов.

Как уже сообщал «Новый День», заняться парком поручил губернатор Борис Дубровский, очерчивая новому градоначальнику круг первоочередных задач. Сегодня – в первый рабочий день в новой должности – Елистратов лично проинспектировал учреждение культуры. И пришел к выводу, что объект нуждается в обновлении: нужно заменить аттракционы, обустроить парковки, решить вопрос со стрит-радио (на него поступает много жалоб как от посетителей парка, так и от жителей расположенных рядом домов).

Между делом Владимир Елистратов заявил, что сейчас рассматривается вопрос о передаче парка в концессию. Кто выступил с подобным предложением и каковы условия соглашения, градоначальник уточнять пока не стал.

Напомним, концессия в данном случае рассматривается как передача муниципальной собственности частной компании на возвратной и возмездной основе. Скорее всего, инвестора обяжут провести реконструкцию, а вернуть вложения он сможет за счет коммерческой деятельности на территории парка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.11.18

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