Южноуральские археологи сделали открытие европейского масштаба

Археологи, изучающие расположенное в Кунашакском районе поселение Уелги, пришли к открытиям, по крайней мере, европейского значения. Об этом сообщил доктор исторических наук, профессор ЮУрГУ Сергей Боталов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые изучают этот памятник уже десять лет, но исследования последних двух лет привели к прорывным результатам.

Именно в это время археологи вышли на самый ранний археологический горизонт объекта, относящийся к концу VIII – началу IX века нашей эры. И теперь историки с уверенностью могут сказать: в течение 300 лет своего существования этот объект использовался самыми разными этническими группами. «Этот некрополь является показательным репером тех процессов, которые происходили на территории срединной Евразии», – Сергей Боталов.

Результатами исследований южноуральских историков уже заинтересовались в Венгрии. Известно, что именно на Урале могла находиться родина мадьяр-венгров. Однако только раскопки поселения и могильника Уелги, по сути, поставили точку в обсуждении так называемой «Мадьярской проблемы». И вот теперь эта проблема, по сути, решена, что признали ведущие ученые Европы и Евразии. Так, на прошедшем в этом году в Казани на IV Международном Мадьярском конгрессе об этом заявил один из исследователей истории угров-мадьяр, профессор Владимир Иванов.

О том, что вблизи селения Уелги обитали мадьярские племена, свидетельствует результаты генетической экспертизы: у средневековых мадьяр, осевших на территории нынешней Венгрии, и обитателей Южного Урала II тысячелетия до нашей эры 80%-ная генетическая близость, то есть, по сути, они являются родственниками. Такого уровня близости историческая наука до сих пор не знала.

Однако, это не самое главное открытие. Дело в том, в некрополе Уелги можно найти останки протоуральских и протосибирских народов. Если же говорить о более позднем времени, то здесь есть погребения по киргизскому обряду (трупосожжение), по кыпчакскому (половецкому) обряду. К слову, это наиболее милитаризованные погребения, и вполне вероятно, что исход мадьяр с Южного Урала спровоцировали именно набеги кыпчакских племен. Также в X веке здесь появляются могилы угорских племен.

Поэтому южноуральские исследования уверены, что результаты археологических раскопок могут пролить свет на этнокультурогенез народов Южного Урала, Казахстана и Сибири.

Челябинск, Виктор Елисеев

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