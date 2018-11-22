Пожилая челябинка попала под маршрутный ПАЗ

В Челябинске маршрутный ПАЗ сбил пожилую женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 21 ноября, около 19:00 в районе остановки ДК Строителей в Металлургическом районе областного центра.

По словам очевидцев, пожилая женщина переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ее сбил движущийся в сторону центра ПАЗ маршрута №92. Несмотря на то, что автобус ехал достаточно медленно, челябинку пришлось госпитализировать.

Кроме того, из-за аварии почти на час было закрыто движение троллейбусов из Металлургического района в центр города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.11.18

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