Катав-Ивановск, пострадавший от землетрясения, получит более 4 миллионов рублей

Из бюджета Челябинской области направят средства на ремонт домов и учреждений культуры, пострадавших от Катав-Ивановского землетрясения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский подписал распоряжение о направлении более 4 миллионов рублей Катав-Ивановскому муниципальному району, пострадавшему от землетрясения. 1,5 миллиона рублей получат жители на ремонт домов. Еще более 2 миллионов 660 тысяч рублей будут направлены на капитальный ремонт зданий учреждений культуры.

Напомним, в результате сейсмической активности 5 сентября этого года (магнитуда, по оценкам европейских сейсмостанций, составила 5,4 балла) получили повреждения социальные учреждения и жилые дома Катав-Ивановского муниципального района.

Борис Дубровский лично выезжал на место происшествия, осмотрел здания, которые получили повреждения, пообщался с жителями. После чего глава региона дал поручение – помочь людям, имущество которых пострадало от землетрясения. Была создана комиссия по оценке ущерба, подготовлена смета.

«Этот вид восстановительных ремонтов не относится к работам капитального характера, то есть их нельзя выполнить в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поэтому деньги Катав-Ивановскому муниципальному району направляются из областного бюджета в виде дотаций. Кроме того, средства на восстановление получат пять учреждений культуры, которые и до землетрясения нуждались в реконструкции, так как ранее вообще не получали денег на капремонт из областного бюджета. Теперь их восстановят», – подчеркнул Борис Дубровский.

Добавим, что данные о числе объектов, нуждающихся в ремонте из-за произошедшего землетрясения, были предоставлены администрацией Катав-Ивановского муниципального района.

Ранее Борис Дубровский принял решение капитально отремонтировать сильно пострадавшее из-за подземных толчков здание больницы в Катав-Ивановске. Реконструкцию начнут в 2019 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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