Челябинцам выставили двойные счета за вывоз мусора и несуществующие долги за электроэнергию

В Челябинске выставили двойные квитанции за вывоз мусора. Одна платежка пришла от управляющей компании, а вторая – от Центра коммунального сервиса (ЦКС).

Как уже сообщал «Новый День», с 1 января 2019 года ЦКС станет в Челябинске единственным региональным оператором по обращению с отходами, но пока он частично обслуживает территорию, ранее находившуюся в ведении МУП «Горэкоцентр». Однако двойные счета получили не только жильцы домов, обслуживаемых банкротящемся МУПом.

Горожане бросились звонить по указанным в платежках телефонам, и тут началась полная неразбериха: одним говорят, что произошла ошибка и ЦКС платить не надо, другим заявляют, что платить нужно именно ЦКС, при этом управляющие компании настаивают, что оплачивать необходимо именно их счета.

В ЦКС официально ситуацию пока не комментируют, объясняя произошедшее сбоем. В мэрии советуют обращаться за разъяснениями в управляющую компанию.

Некоторые горожане уже заявили, что вообще не будут никому платить, пока им четко не объяснят, что происходит. И напоминают историю с «Челябэнергосбытом»: компания еще в июле текущего года перестала быт гарантирующим поставщиком, а счет от нее выставляются до сих пор. Причем, уже оплаченный счет выставляется снова.

«13 числа оплатила долг за э/э в челябэнергосбыт, через приложение интерсвязь (всегда платила, все было ок). Сегодня смотрю, снова квитанция на ту же сумму, в лк esbt также. Квитанция оплаты есть. Что это за ерунда, не понимаю, каждый месяц по 1000 отстегивать что ли им? – возмущается горожанка. – Куда жаловаться, где разбираться? В МРСК Урала, естественно, плачу».

Оказалось, случай не единичный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.11.18

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