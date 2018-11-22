Куратору «Синего кита», склонявшему школьниц к суициду, сократили срок содержания под стражей

Челябинский областной суд сократил срок содержания под стражей для москвича, обвиняемого в курировании подростковых групп смерти.

Как уже сообщал «Новый День», 22-летнего финансового аналитика Никиту Неаронова задержали летом прошлого года. Он стал фигурантом ряда уголовных о доведении до самоубийства несовершеннолетних.

Потерпевшей по одному из дел стала 14-летняя челябинка: по версии следствия, переписываясь с девочкой в соцсетях, подталкивал ее к самоубийству, но переписку вовремя заметили родители подростка. Неаронов не стал отрицать, что общался со школьницей, но заявил, что ник чему, а тем более к смерти, ее не склонял. Дело было передано в суд в июле текущего года, но его вернули в прокуратуру из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса.

Исправленные материалы снова поступили в суд в октябре, но разбирательствам пока не дошло, поэтому в начале текущего месяца подсудимому продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2019 года.

Защита опротестовала вердикт, попросив избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию и сократил срок содержания под стражей до 11 марта 2019 года.

Расследование других уголовных дел продолжается. В целом, Неаронова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), статьей 110 (Доведение до самоубийства), пунктом «д» части 3 статьи 110.1 (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства в информационно-телекоммуникационных сетях), частью 2 статьи 110.2 (Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства), частью 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Челябинск, Павел Зварзин

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