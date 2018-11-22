«Провидцы» прокололись: похищенную дошкольницу, «найденную» экстрасенсами в секте, обнаружили на курорте

Вместо нагаданной экстрасенсами секты в Казахстане трехлетнюю жительницу Челябинской области, похищенную отцом, нашли на Черном море.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, после трех месяцев поисков приставам удалось найти трехлетнюю жительницу Челябинской области, с которой скрылся ее отец, не желая отдавать дочь бывшей жене.

Исполнительное производство об обязании мужчины передать матери несовершеннолетнюю дочь было возбуждено в Троицком отделе судебных приставов 14 августа нынешнего года. Сразу же стало известно, что за неделю до этого отец увез дочь в неизвестном направлении. При этом в начале года мужчина уже пытался скрыться с девочкой, забрав ее из детского сада.

Удалось установить, что разыскиваемый мужчина передвигается при помощи сайта попутчиков, остальные сведения не давали каких-либо зацепок, указывающих на место пребывания отца и дочери. Между тем, отчаявшаяся мама обратилась к экстрасенсам и гадалкам, участвующим в популярном телевизионном шоу. Те предположили, что южноуралец увез дочь в некую секту в Казахстане, после чего сам вернулся в Челябинскую область. Хотя были и такие, что ограничились указанием искать ребенка на юге (правда, Казахстан – тоже на юге).

Впрочем, у судебных приставов была другая информация. По их информации, мужчина, скорее всего, находился в Анапе, так как его мать отправила туда большую посылку через транспортную компанию по перевозке грузов. Получателем числилась некая женщина.

Сотрудники Анапского отдела судебных приставов, получив розыскное задание от челябинских коллег, во взаимодействии с полицией установили адрес женщины, как оказалось, ставшей в этой истории всего лишь получателем посылки, а затем с фотографиями отца и ребенка методично стали обходить все магазины вокруг. В одном из сетевых супермаркетов кассиры опознали мужчину, сообщили, что он часто посещает магазин, иногда – с маленькой девочкой.

В дальнейшем сработало уже «сарафанное» радио: знакомая одного из судебных приставов, работница банка, сообщила, что в банк приходила закрывать кредит пожилая женщина с ребенком, очень похожим на девочку с фотографии. По адресу регистрации этой женщины – в местном гостевом доме, было установлено наблюдение, одновременно в Анапу была вызвана мать ребенка.

Два дня приставы выжидали появления кого-то из взрослых с ребенком и дождались. Как показали события, мужчина вновь едва не ускользнул. В день, когда его задержали, он начал таскать сумки с вещами, явно готовясь к переезду. Когда он появился с ребенком, судебные приставы тут же блокировали его. К вечеру приехала мама девочки, дочка, не видевшая маму с августа 2018 года, сначала жалась к отцу, а потом побежала к маме.

Мать и дочь уже в пути домой. Розыскное дело прекращено, исполнительное производство по возвращению взыскателя и оформлению необходимых процессуальных документов будет окончено фактическим исполнением, но ограничения с должника сняты не будут, поскольку с мая 2018 года ведется исполнительное производство о взыскании алиментов. На сегодняшний день задолженность составляет более 40 тысяч рублей.

В октябре 2018 года Троицкий районный суд удовлетворил иск матери девочки о лишении отца родительских прав. Мужчина обжаловал это решение и сейчас ждет его рассмотрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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