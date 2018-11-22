Из-за некомпетентности чиновников на Южном Урале игнорируют перспективную для развития туризма тему (ВИДЕО)

Из-за некомпетентности чиновников на Южном Урале игнорируют перспективную для развития «исторического» туризма тему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении уже нескольких лет южноуральские чиновники говорят о необходимости развивать в регионе туристическую отрасль.

При этом речь ведется не только о рекреационном туризме, но и, к примеру, о туризме «историческом». Конечно, в этом случае, прежде всего, вспоминают о древнейшей истории Южного Урала. Благо, регион все прочнее закрепляет за собой статус своеобразного «перекрестка культур»: археологи обнаруживают на его территории материальные памятники, принадлежащие мадьярским, алтайским, сибирским племенам.

Но есть и более близкие по времени события, которые могли бы генерировать собственный туристический поток. Речь об истории начала XX века, а именно – о Гражданской войне в России.

Увы, в данном случае челябинским чиновникам почему-то приходит на ум лишь «красная» тематика, очень популярная среди туристов из КНР. Только вот предложить южноуральцы поклонникам красных командиров, кроме местечковых героев, особенно ничего не могут: разве что поход Уральской партизанской армии под командованием будущего маршала Василия Блюхера да могилу ординарца Чапаева – знаменитого Петьки (Петра Исаева), похороненного в селе Кундравы Чебаркульского района.

Между тем, тема Гражданской войны, безусловно, выигрышна для Южного Урала. Только если говорить не об известных разве что в ближайших областях южноуральских большевиках, а об антибольшевистском сопротивлении.

Так, еще до начала полномасштабной Гражданской войны, Южный Урал стал одной из территорий, выступивших против большевиков. Напомним, казаки без особенной теплоты встретили октябрьский переворот. В том числе, и оренбуржские казаки: атаман Оренбургского казачьего войска Александр Дутов так же, как и атаман Донского казачьего войска Алексей Каледин, отказался признать законность власти Совета народных комиссаров, развернув против большевиков вооруженное сопротивление. Затронули эти события и территорию будущей Челябинской области: казаки Дутова контролировали Верхнеуральск и Троицк.

А с началом полномасштабной Гражданской войны Челябинск становится центром Белого движения. Начнем с того, что именно в Челябинске в мае 1918 года началось выступление Чехословацкого корпуса, которое многие историки считают началом Гражданской.

Не потерял своего значения Челябинск и в дальнейшем. Именно здесь проходили два важнейших совещания антибольшевистских сил, которые привели через несколько месяцев к формированию Временного Всероссийского правительства (23 сентября 1918 года), ставшего через полтора месяца правительством Верховного правителя России адмирала Александра Колчака.

Наконец, именно в Челябинской области в июле-августе 1919 года произошло одно из важнейших сражений «красных» и «белых» армий, поражение в котором колчаковских войск фактически поставило крест на успехе антибольшевистского сопротивления в азиатской части России.

Казалось бы, столь важная роль Челябинска в формировании и развитии Белого движения уже сама по себе наталкивает на мысль о развитии «исторического» туризма. Однако не тут-то было. В отличие от соседней Свердловской области южноуральские чиновники, кажется, даже и не думают разыгрывать карту событий начала ХХ века.

Эксперт: «Чиновники знают о Гражданской войне лишь то, что она была» (Видео)

Впрочем, у ученых еще теплится надежда на изменение отношения местных чиновников к столь интересной теме. Ведь в следующем году исполнится 100 лет с момента окончания Гражданской войны на Урале. А значит, все материальные памятники этой эпохи автоматически получат статус памятников археологических. Может быть, хоть это обратит внимание властей на перспективную тему, пока почему-то игнорируемую.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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