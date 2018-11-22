В Челябинске суд обязал священника выплатить сотни тысяч рублей прихожанке

В Челябинске поставили точку в конфликте между пожилой прихожанкой и молодым священником. Напомним, спор разгорелся из-за 600 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», 78-летняя челябинка является прихожанкой церкви женского Одигитриевского монастыря в Ленинском районе. У нее сложились настолько доверительные отношения с иереем храма, что летом 2017 года она оформила на него завещание. А уже через несколько дней после этого молодой человек попросил у нее 600 тысяч рублей – почти все ее сбережения, чтобы погасить ипотеку. Женщина согласилась и сняла деньги с книжки.

По словам пенсионерки, наследник обещал сразу после выкупа квартиры из ипотеки продать ее и вернуть деньги. Но год прошел, а иерей деньги возвращать отказывается, продавать квартиру он тоже не хочет.

Челябинская епархия провела по данному случаю служебную проверку и заявили, что факт передачи денег не был зафиксирован документально, а женщина предъявила претензии только через год. Тем не менее, меры приняли – перевели священника в другое место и велели урегулировать спор.

Но переговоры зашли в тупик, и прихожанка обратилась в правоохранительные органы. В прокуратуре сочли, что священник воспользовался беспомощным состоянием своей «благодетельницы»: она страдает дегенеративное заболевание нервной системы, родственников у нее нет, а сама она себя защитить не может. Поэтому прокуратура подала судебный иск.

Священник с выдвинутыми требованиями не согласился, натаивая, что прихожанка ему деньги подарила.

Однако сегодня Курчатовский районный суд встал на сторону прокуратуры и обязал мужчину вернуть пенсионерке 600 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.11.18

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