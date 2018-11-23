В Челябинске будут судить следователя за взятку в миллион рублей

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о получении взятки сотрудником следственного комитета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя следственного отдела СУ СКР региона. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере.

По версии следствия силовик в период с декабря 2017 по февраль 2018 года, занимая должность заместителя руководителя районного следственного отдела, через посредника-адвоката получил от предпринимателя 16 тысяч 700 долларов США (согласно курсу Центробанка РФ свыше 935 тысяч рублей) за возврат ранее изъятого в ходе обыска имущества и за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Незаконные действия обвиняемого, выразившиеся в возврате предпринимателю изъятых по уголовному делу предметов, документов, ценностей и денежных средств без проведения необходимых следственных осмотров и выяснения обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, повлекли за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», – подчеркивают в прокуратуре.

Теперь уже бывший следователь полностью признал свою вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Тракторозаводского района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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