Челябинцы могут привиться от гриппа во время шоппинга

Горожане смогут снова привиться от гриппа в торговых центрах Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в столице Южного Урала продолжается реализация профилактического проекта «Грипп – знай врага в лицо». На протяжении нескольких выходных совершеннолетние жители города смогут поставить себе прививку в торгово-развлекательных комплексах города.

Как сообщают организаторы, на этот раз пункты вакцинации развернуться на девяти площадках. Квалифицированные специалисты городских и областных больниц бесплатно поставят прививку от гриппа с соблюдением всех санитарных норм, перед этим проведут консультацию. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и – желательно – полис обязательного медицинского страхования.

«Напомним, акция проводится специально для работающего населения, у которого не хватает времени посетить медицинские организации. Для выработки иммунитета организму необходимо не меньше месяца после введения вакцины, поэтому наиболее эффективно проведение прививок именно сейчас, до начала подъема заболеваемости респираторными инфекциями», – рассказали в пресс-службе муниципалитета. Постоянными противопоказаниями являются аллергия на вакцину или её компоненты, а также сильная реакция или осложнение на предыдущее введение вакцины против гриппа. Остальные противопоказания являются временными, длительность медицинского отвода зависит от конкретного заболевания и определяется врачом.

ГРАФИК РАБОТЫ:

24 ноября c 10:00 до 17:00 в ТРК «Куба»

24 – 25 ноября с 10:00 до 18:00 в ТРК «Алмаз»

28 ноября с 10:00 до 14:00 в магазине «СПАР» (улица Новороссийская, 118В)

1-2 декабря с 10:00 до 16:00 в ТРК «Родник»

1 декабря с 09:00 до 16:00 в «Леруа Мерлен»

1 декабря с 10:00 до 14:00 в ТРК «Горки»

1-2 декабря с 12:00 до 18:00 ТРЦ «Фиеста»

7 декабря с 11:00 до 14:00 ДЦ «Импульс»

8 декабря с 10:00 до 16:00 в Торговом центре и ТРК «Горки»

Челябинск, Виктор Елисеев

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