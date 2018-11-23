Копейчанин, зверски расправившийся с собственным дядей, отправится в колонию

Житель Копейска осужден за зверское убийство родственника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал 31-летнего местного жителя виновным в убийстве и краже с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия мужчина, у которого сложились крайне неприязненные отношения со своим дядей, в июле 2017 года во дворе дома жестоко избил родственника. Копейчанин нанес своему дяде не менее 100 ударов руками, ногами и неустановленными тупыми предметами. После этого он влил в рот мужчине большое количество этилового спирта и задушил, надев на голову полимерный пакет.

Убедившись, что родственник мёртв, мужчина сжёг его тело в огороде.

Кроме того, в августе 2017 года южноуралец похитил из квартиры бывшей сожительницы ноутбук стоимостью 18 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.11.18

Челябинцы могут привиться от гриппа во время шоппинга. / В Челябинске будут судить следователя за взятку в миллион рублей. / 23 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»