Копейчанка, сломавшая ногу из-за гололеда у ТРЦ, отсудила 80 тысяч рублей

Жительница Копейска получит компенсацию от компании, из-за которой сломала ногу, поскользнувшись у ТРЦ «Алмаз».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Копейского городского суда, женщина обратилась в суд с иском к ООО «Лента», ООО «Родник», ООО «Леруа Мерлен Восток» о взыскании компенсации морального вреда.

В апреле нынешнего года женщина переходила дорогу на прилегающей территории ТРЦ «Алмаз», поскользнулась и упала. В результате падения она получила закрытый перелом наружной лодыжки правой голени со смещением и подвывих стопы. В больницу ей пришлось перенести несколько операций.

Копейчанка обращалась к собственникам ТРЦ с претензией о выплате убытков и компенсации морального вреда, получила сообщение о проведении расследования, а в последующем, отказ в связи с отсутствием ответственности за вред в силу наличия договорных обязательств по уборке территории у ООО «Родник». Тогда она подала иск в суд, оценив моральный ущерб в 200 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что управлявшее ТРЦ ООО «Родник» заключило договор по уборке прилегающей территории с ИП Гасленко Т.В. В итоге суд пришел к выводу, что предпринимательница не исполнила свои обязанности по надлежащему содержанию прилегающей к ТРЦ территории, в связи с чем здоровью копейчанки причинен вред, подлежащий возмещению.

При определении размера морального вреда, суд учел степень причиненных истцу физических и нравственных страданий, принцип разумности и справедливости, характер полученной травмы, длительность лечения, трудоспособный возраст потерпевшего. В итоге бизнес-леди обязали выплатить женщине 80 тысяч рублей, а также судебные расходы.

Решение вступило законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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