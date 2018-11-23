Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды: сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -27 градусов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидаются метели, на дорогах – гололедица. Днем в субботу северо-западный ветер сменится на юго-западный. При порывах его скорость будет достигать 20 метров в секунду.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 23.11.18
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