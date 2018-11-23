В Челябинске из-за пневмонии закрыли 2 школы и 14 классов

Из-за вспышки пневмонии в Челябинске закрываются школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на карантин закрыты школы №81 в Тракторозаводском районе и №108 в Ленинском районе областного центра. Причина приостановки занятий в образовательных учреждениях – вспышка пневмонии, наблюдаемая в городе вот уже несколько недель.

«Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала года до 19 ноября в Челябинской области зарегистрировано 488 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 16% и среднемноголетнего уровня на 14%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков.

Кроме того, как сообщили в комитете по делам образования Челябинска, образовательный процесс приостановлен в 14 классах. Впрочем, чиновники отметили, что речь в данном случае идет не обязательно о пневмонии, а скорее, о набирающем обороты распространении ОРВИ: согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в случае, если в классе из-за болезни отсутствует более 20% учащихся, руководство школы может приостановить в нем занятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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