Суд заочно арестовал экс-вице-губернатора Челябинской области

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Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 23 ноября, Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева в рамках расследования дела о мошенничестве с земельными участками на берегу озера Увильды. По словам адвоката экс-чиновника, он сейчас находится на лечении в Израиле.

Как уже сообщал «Новый День», ранее суд подтвердил законность требований прокуратуры о сносе дома, незаконно возведенного на землях Аргаяшского лесничества.

В обоснование иска прокурором указано, что в нарушение требований закона в 2010 году МУК «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак» заключил договоры с физическими лицами об инвестиционной деятельности, предметом которых являлось осуществление деятельности по инвестированию строительства объектов недвижимого имущества на лесном участке, отнесенном к категории – ценные леса. В охранной зоне памятника природы озера Увильды, то есть на особо охраняемой природной территории ответчиком возведено строение капитального характера, что противоречит природоохранному законодательству.

Собственницей коттеджа является супруга Александра Уфимцева, человека из «ближнего круга» экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Последний скрывается в Лондоне. Г-н Уфимцев возглавлял аппарат губернатора в ранге заместителя главы региона в 2010-2013 годах. Давний соратник Михаила Юревича, он подал в отставку, став одной из высокопоставленных жертв «войны» своего босса с так называемой «калининской семьей» (этим словом объединяли оппонентов Михаила Юревича – бизнесмена Александра Аристова, депутата городской Думы (ныне – Госдумы) Андрея Барышева, предпринимателя Виталия Рыльских и других).

Следователи считают, что инициатором выделения участка на берегу озера Увильды был именно г-н Уфимцев, еще в бытность заместителем главы Челябинска (мэром тогда был Михаил Юревич).

Отметим, что в скандале вокруг VIP-поселка на берегу Увильдов фигурировало достаточно много влиятельных имен. Среди них – один из высокопоставленных функционеров партии «Единая Россия» в Челябинске Александр Мотовилов, предприниматель Сергей Мелехин (он «засветился» в скандале с «мусорными коллапсом» в Челябинске, когда подконтрольные ему фирмы вместе с фирмами экс-министра экологии региона при Юревиче Александра Галичина отказались вывозить мусор из дворов многоквартирных домов областного центра).

По делу о мошенничестве вокруг участков на территории памятника культуры уже были задержаны экс-сотрудник главного управления лесами Челябинской области Илья Пруцких и экс-начальник управления культуры Челябинска Андрей Григорьев. Еще один фигурант уголовного дела – уволившийся на прошлой неделе с поста начальника управления культуры Дмитрий Назаров: в 2010 году он был руководителей МУК «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак». Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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