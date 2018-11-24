Мы не жадные: жители России оценили свое счастье в рублях

Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? С таким вопросом аналитики сервиса SuperJob обратились к жителям 37 городов России с населением свыше 500 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми скромными оказались жители Набережных Челнов и Оренбурга, заявившие, что будут счастливы при доходе 116 тысяч рублей в месяц. Это чуть больше 10 МРОТ, утвержденных для Татарстана и Оренбургской области.

Сибиряки более требовательны: например, в Новокузнецке желаемая сумма составляет 136 тысяч рублей, впрочем, это всего 9 МРОТ Кемеровской области.

Жителям Санкт-Петербург требуется 160 тысяч рублей в месяц или 9,4 МРОТ, что «является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга», цитирует исследователей РИА «Новости».

Москву поставили на вторую строчку рейтинга – обитателей столицы вполне устроит 207 тысяч рублей, что составляет 11 МРОТ. Чуть отстает от белокаменной Ростов-на-Дону, хотя он по праву может претендовать на вторе место: для счастья жителям этого южного города нужно не менее 203 тысяч рублей в месяц или 17 минимальных размеров оплаты труда, установленных для региона.

А самыми требовательными оказались в Приморье: индекс счастья среднестатистического жителя Владивостока, выраженный в МРОТ, превышает 18,5 или 208 тысяч рублей в месяц.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.11.18

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