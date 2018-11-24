Южноуральский университет лишили госаккредитации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила аккредитации Южно-Уральский государственный аграрный университет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие меры предприняты в связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, по следующим специальностям:

38.00.00 Экономика и управление (высшее образование – бакалавриат); 44.00.00 Образование и педагогические науки (высшее образование – бакалавриат).

«В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву, – пояснили в ведомстве. – При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора».

Москва, Игорь Юров

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