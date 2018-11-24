Трассу М5 «Урал» закрыли для грузовиков и рейсовых автобусов

В Челябинской области введено ограничение движение для грузовых автомобилей и рейсовых автобусов на участке автодороги М-5 «Урал» от км 1548+651 до км 1646+000. Ограничение будет действовать до 01:00 25 ноября 2018 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ УПДОР «Южный Урал», ночью 25 ноября в крайних западных районах Челябинской области ожидается сильный снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица.

Наиболее сильный снегопад ожидается в районе перевала Уреньга – как раз на том участке трассы, где введено ограничение.

«Все, кто оказался в сложной обстановке на федеральной дороге, могут обратиться за помощью по телефону 8(351)266-65-63 или 112 (круглосуточно), – сообщили в пресс-службе ФКУ УПДОР «Южный Урал». – Телефон диспетчера подрядной организации АО «УралАвтодор» 8-912-790-03-74 (круглосуточно)».

Челябинск, Павел Зварзин

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