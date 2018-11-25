На трассе М5 «Урал» ограничили движение грузового транспорта

Федеральная трасса М5 «Урал» опять закрыта для грузовиков. Ограничение введено на участке от км 1548+651 до км 1780+000 в связи с неблагоприятными погодными условиями.
«Движения большегрузного транспорта ограничено, чтобы дать возможность очистить дорогу от снега и наледи и не допустить остановки движения пассажирского транспорта и легковых автомобилей. Своевременное информирование водителей большегрузного транспорта позволит избежать формирования несанкционированных стоянок вдоль обочин дорог и в технологических «карманах», которые предназначены для снегоуборочной техники», – пояснили РИА «Новый День» в ФКУ УПДОР «Южный Урал».
Ограничение действует с 12 до 17 часов 25 ноября.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 24.11.18
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