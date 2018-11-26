Погорел на яблоках: в Челябинской области задержали инспектора Россельхознадзора

В Троицке инспектор Россельхознадзора зарабатывал на «санкционке».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник Россельхознадзора помогал бизнесменам из Казахстана провозить на территорию России яблоки, выращенные в Польше.

Напомним, российское правительство ввело за прет на ввоз и реализацию на территории страны некоторой продукции, произведеннойв США, ЕС и некоторых других государствах. В санкционный список входят и европейские яблоки.

Однако инспектор Россельхознадзора, воспользовавшись служебным положением, ловко превращал польские яблоки в казахстанские: поддельные документы открывали санкционным продуктам дорогу в Россию. Свои «магические» способности он оценил в 150 тысяч рублей.

Полиция задержала его в Троицке в момент передачи взятки 23 ноября. Чиновник заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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