Трехлетняя челябинка пострадала в столкновении двух иномарок

В Челябинске в ДТП пострадала трехлетняя девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Челябинску, авария произошла вчера, 25 ноября, в 13:35 рядом с домом №41 по улице Воровского.

71-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес S320», при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении прямо автомобилю «Хёндай Солярис». В результате ДТП 61-летний водитель «корейца» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также травмы получила 54-летняя пассажирка «Хёндая», ей назначено амбулаторное лечение.

Кроме того, в аварии пострадала ехавшая в корейском автомобиле 3-летняя девочка. Она была в удерживающемся устройстве на заднем сидении с левой стороны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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