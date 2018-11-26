Южноуралец выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу

Южноуралец Михаил Костюк стал чемпионом мира по джиу-джитсу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в шведском городе Мальме завершился чемпионат мира по джиу-джитсу, победителем которого стал челябинский спортсмен Михаил Костюк. В финальном поединке он сумел победить французского соперника и завоевать золото.

Сборная России в шведский Мальме отправилась в сильнейшем составе. В весовой категории до 94 килограммов нашу команду представлял челябинец Михаил Костюк. Подопечный Дмитрия Попова и Альберта Биксандаева провел на чемпионате мира 4 поединка. В первом из них он уверенно победил датчанина Миккела Кайлова, в четвертьфинале сломил сопротивление немца Максимиана Оливера, а в полуфинале словенца Бенджамина Лаха. Наконец, в решающем поединке за золото челябинец в тяжелейшем поединке сумел нанести поражение французу Александру Пересу (14:10).

Чемпионат мира-2018 прошел в Мальме (Швеция) с 23 по 25 ноября. В нем приняли участие спортсмены из 55 стран.

Челябинск, Виктор Елисеев

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