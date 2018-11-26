В Челябинской области задержали мужчину, расправившегося с женщиной и ее сыном-подростком

В Челябинской области по горячим следам раскрыто убийство женщины и ее несовершеннолетнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедией обернулось пьяное застолье.

Напомним, вечером 23 ноября в одной из квартир дома в селе Бродокалмак Красноармейского района были обнаружены тела 45-летней женщины и ее 14-летнего сына с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных следователями и сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 31-летний, ранее судимый житель села Бродокалмак.

По версии следствия, вечером 22 ноября женщина пригласила в гости своего знакомого. Во время распития спиртного они поссорились, и тогда гость схватился за нож.

Свидетелем расправы над женщиной стал ее 14-летний сын. Тогда преступник зарезал и подростка, после чего скрылся. Спустя двое суток он был задержан.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц, с целью скрыть другое преступление. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проведены неотложные следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования в обязательном порядке будут установлены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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