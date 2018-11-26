Южный Урал засыплет снегом

Синоптики ожидают в Челябинской области длительный снегопад.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентра, снег в регионе с меняющейся интенсивностью будет идти, по крайней мере, до четверга.

Так, в ближайшую ночь ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшой снег, местами умеренный, в отдельных районах слабые метели, на дорогах гололедица от наката. Не перестанет идти снег и днем. Температура воздуха ночью -6, -11, при прояснении – до -15, днем – -2, -7, в горах – 10 градусов ниже нуля.

В среду, 28 ноября, синоптики также обещают местами небольшой снег ночью, а днем – небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного с мокрым снегом, метель, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Температура воздуха -10, -15 градусов, в северных районах до -18. Днем на юге может потеплеть до +1 градуса, в остальных районах Южного Урала ожидается -4, -9.

В ночь на четверг, 29 ноября, синоптики обещают снег, местами до сильного, метель. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура воздуха -7, -12, на северо до 16 градусов ниже нуля ночью, днем столбик термометра поднимется лишь на 1 градус.

В Челябинске снегопад устроит экзамен дорожным службам завтра и в четверг, когда ночью он обещает быть сильным. В среду осадков не ожидается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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