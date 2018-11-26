Южноуральские чиновники тянут из области деньги, а собственный бюджет тратят на дорогие иномарки

Челябинские эксперты ОНФ обнаружили в пострадавшем от землетрясения городе дорогостоящую закупку чиновниками автомобиля в лизинг

Как уже сообщал «Новый День», в результате сейсмической активности 5 сентября текущего года (магнитуда, по оценкам европейских сейсмостанций, составила 5,4 балла) получили повреждения социальные учреждения и жилые дома Катав-Ивановского муниципального района. Ущерб оценили почти в 40 млн рублей.

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжение о направлении Катав-Ивановскому муниципальному району более 4 миллионов рублей: 1,5 миллиона рублей получат жители на ремонт домов, еще 2 миллионов 660 тысяч рублей потратят на капитальный ремонт зданий учреждений культуры. И тут стало известно, что администрация Катав-Ивановска покупает в лизинг легковой автомобиль стоимостью около 5 млн рублей. Это выявили активисты Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга единой информационной системы в сфере госзакупок.

«Очевидно, что заказчиком предпринята попытка обойти ограничение закона по закупке машин стоимостью не более 2,5 млн рублей, используя схему лизинга. Но в погоне за роскошью чиновники упустили такой немаловажный фактор, как ограничение по мощности – не более 200 л.с., и указали в требованиях к машине – 424 л.с., допустив прямое нарушение закона», – прокомментировал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

Эксперты Народного фронта, изучив документацию, обнаружили, что в ней указаны излишние требования к комплектации автомобиля как удорожающие стоимость закупки, так и увеличивающие затраты на обслуживание: сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA, выбор светлого цвета, как наиболее маркого и требующего специальной обработки, панорамная крыша и люк с электроприводом, сиденья с электрорегулировкой, мультимедийная система для пассажиров задних сидений.

«Мы не можем обойти и вопросы морали чиновников – допустимо ли вообще объявлять подобного рода закупки в городе, который совсем недавно пострадал от землетрясения и требует значительных вложений в восстановление объектов инфраструктуры, а его жители нуждаются в помощи. Подобная трата бюджетных денежных средств представляется неоправданной на фоне медийной волны о бедствиях жителей города Катав-Ивановска, пострадавших при землетрясении этой осенью», – отметил Денисов.

Представители Народного фронта проинформировали главу региона о репутационных рисках от подобного рода мероприятий, а также обратились к главе Катав-Ивановской администрации с просьбой отменить данную закупку.

Отметим, объем расходов муниципалитета в 2018 году оценен примерно в 50 млн рублей, то есть администрация собралась потратить на один автомобиль десятую часть годового бюджета.

Катав-Ивановск, Ольга Арсентьева

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