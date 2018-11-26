Южноуральский завод берет под контроль «человек Кадырова»

Златоустовский электрометаллургический завод сменил собственника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контроль над Златоустовским электрометаллургическим заводом (ЗЭМЗ) и Волгоградским металлургическим комбинатом «Красный Октябрь» (ВМК КО) перешел к бизнесмену Павлу Кротову: предприниматель выкупил большую часть акций собственника ведущего производителя спецсталей в России Дмитрия Герасименко, скрывающегося на Кипре.

Напомним, летом прошлого года руководство ЗЭМЗ заявило о завершении процесса слияния златоустовского и волгоградского производителей спецсталей. Интересно, что этот процесс проходил на фоне расследования уголовных дел в отношении г-на Герасименко: бизнесмен обвиняется в мошенничестве с имуществом крупнейшего производителя спецсталей и объявлен в международный розыск. А в начале ноября этого года «Красный Октябрь» был признан банкротом.

Теперь Дмитрий Герасименко заявил, что сохранил лишь миноритарный пакет акций, уступив контроль Павлу Кротову. «Павел Кротов должен будет восстановить корпоративный контроль над ВМК КО, урегулировать претензии кредиторов группы и обеспечить второй этап ее развития, предполагающий инвестиции 6 миллиардов рублей в строительство стана холоднокатаного плоского проката на «Красном Октябре»»,– цитирует Дмитрия Герасименко «КоммерсантЪ».

По данным издания, участники металлургической отрасли считают Павла Кротова «человеком из окружения Рамзана Кадырова».

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