В Челябинске снова ждут полпреда Цуканова

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов 27 ноября намерен посетить Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной целью визита является инспекция объектов к саммитам ШОС и БРИКС: полпред объедет все площадки, а потом обсудит их состояние с правительством области.

Кроме того, запланировано посещение Коркинского разреза.

Напомним, после приезда в поселок Роза в начале 2012 года Владимира Путина на переселение жителей Розы и рекультивацию карьера по поручению президента должны были выделить 5 миллиардов рублей: 2 миллиарда из федеральный бюджет, столько же – областного, 1 миллиард рублей пообещала выделить Челябинская угольная компания. Деньги угольщиков должны были пойти на рекультивацию разреза. Но никакой активности со стороны угольщиков никто не заметил. В 2015 году в ЧУК заявили, что уже вложили в рекультивацию разреза более 1 миллиарда рублей, правда, сделано на эти деньги чуть более 3% от того, что нужно сделать.

Через год в ЧУКе совершенно спокойно заявляли, что Коркинский разрез может стать головной болью государства. Тем более, что с августа 2014 года ЧУК находится в стадии банкротства, и взять с него вроде бы и нечего.

А потом Коркинский разрез перешел АО «Томинский ГОК» (проект РМК), и в нем планируется размещать отходы этого производства, что многие считают опасным для окружающей среды и жизнедеятельности не только Коркино, но и окрестных территорий, в том числе миллионного Челябинска.

Кстати, накануне своего визита в Челябинска полпред Цуканов встретился с владельцем РМК Алтушкиным.

Челябинск, Светлана Намская

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