Собачники терроризируют детей в челябинской школе

Школа на северо-западе Челябинска стала полем сражения между собачниками и родителями учеников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция разбирается в конфликте, разгоревшемся во дворе школы №36, расположенной по улице 40-летия Победы.

В правоохранительные органы обратилась мать первоклассника, ставшая мишенью для нападок со стороны собачников, свободно разгуливающих по школьному двору вместе со своими питомцами.

В школе рассказывают, что проблеме с собаками уже не первый год. Несколько пожилых женщин и мужчина регулярно выгуливают животных в школьном дворе. Мало того, что собачники не убирают малоприятные следы пребывания своих питомцев с территории образовательного учреждения, зачастую собаки бегают без поводков и намордников, угрожая безопасности школьников.

При этом недалеко от школы оборудована специальная площадка для выгула животных. Однако странная группа предпочитает, чтобы их питомцы справляли нужду на территории школы, где у детей проходят уроки физкультуры.

Подобная ситуация не устроила родителей двух первоклассников. Сначала они попытались убедить собачников больше не выгуливать животных на территории школы. Однако в ответ услышали лишь нецензурную брань и обвинения в ненормальности, сопровождаемые собачьим лаем. При этом упорные горожане продолжили вести себя так, как будто именно они и их питомцы здесь хозяева.

Попытки обратиться к участковому уполномоченному полиции также ни к чему не привели: когда одна из родительниц 19 ноября попробовала пожаловаться на бесцеремонное поведение «захватчиков», от женщины отмахнулись, заявив, что у участкового неприемные часы. Между тем, челябинка уже начала бояться за себя и своего ребенка: 30 октября у нее состоялся крайне неприятный разговор с хозяйкой пяти безродных псов, после чего та стала регулярно поджидать женщину у школы, каждый раз осыпая нецензурной бранью.

Наконец, 21 ноября собачница набросилась на женщину, а потом отпустила поводки у трех собак. «Когда мы вышли из школы, она стояла около калитки и, судя по всему, ждала меня, – цитирует горожанку Znak.com. – Как только мы дошли до забора, она буквально побежала на меня. Одной рукой держа на поводках собак, второй схватила меня за куртку в районе шеи, потащила за волосы, пинала по ногам. Я не знала, что делать, как защитить ребенка, который стоял тут же. Тут она отпустила с поводков трех псов. Они стали бегать и бешено лаять на меня, сына, всех проходивших детей. Она стала мне кричать в лицо, что я вообще не смогу больше пройти в школу, стала искать камень, чтобы кинуть…»

После этого женщина написала заявление в полицию. Сейчас по ее заявлению проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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